Білий дім анонсував перший закордонний візит Байдена

Президент США Джозеф Байден у червні здійснить свій перший після обрання на цю посаду закордонний візит.

Про це йдеться в заяві Білого дому.

Байден вирушить до Великої Британії та Бельгії для участі в самітах «Великої сімки» і НАТО.

«Ця поїздка підкреслить його прихильність відновленню наших спілок, пожвавленню трансатлантичних відносин і роботі в тісній співпраці з нашими союзниками та партнерами для розвʼязання глобальних проблем і більш надійного захисту інтересів Америки», — йдеться в заяві.

Саміт G7 відбудеться 11—13 червня. Байден також проведе двосторонні зустрічі з іншими лідерами «сімки», зокрема з премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Звідти президент вирушить до Брюсселю, де 14 червня візьме участь у саміті НАТО. У столиці Бельгії Байден також братиме участь у саміті США—ЄС.