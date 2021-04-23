Белый дом анонсировал первый зарубежный визит Байдена

Президент США Джо Байден в июне совершит свой первый после избрания на этот пост зарубежный визит.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Байден отправится в Великобританию и Бельгию для участия в саммите «Большой семерки» и саммите НАТО.

«Эта поездка подчеркнет приверженность восстановлению наших союзов, оживлению трансатлантических отношений и работе в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами для решения глобальных проблем и более надежной защиты интересов Америки», — говорится в заявлении.

Саммит G7 состоится с 11 по 13 июня. Байден также проведет двусторонние встречи с другими лидерами «семерки», включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Оттуда президент отправится в Брюссель, где он примет участие в саммите НАТО 14 июня. В столице Бельгии Байден также примет участие в саммите США-ЕС.