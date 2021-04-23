Курс біткоїна впав нижче $50 тисяч. «Піке» спровокували плани Байдена підвищити податки

Курс біткоїна опустився нижче $50 тисяч вперше з початку березня.

Про це повідомляє CNN.

За даними торгової платформи CoinDesk, криптовалюта торгується на рівні $49,7 тис. Зазначається, що різке зниження курсу сталося після заяв представників Адміністрації президента Джо Байдена про підвищення податку на приріст капіталу.

Білий дім пропонує підвищити податок на приріст капіталу до 39,6% для людей, які заробляють понад $1 мільйон на рік. Видання пояснює, що у поєднанні з додатковим збором, який люди з високими доходами платять для фінансування закону про доступне медичне обслуговування, податкова ставка буде ще вищою.

Криптоінвестори побоюються, що підвищення податку на приріст капіталу обмежить попит на криптовалюти, такі як біткоїн, який різко зріс за останні місяці.