Курс биткоина упал ниже $50 тысяч. «Пике» спровоцировали планы Байдена повысить налоги

Курс биткоина упал ниже $50 тысяч впервые с начала марта.

Об этом сообщает CNN.

По данным торговой платформы CoinDesk, криптовалюта торгуется на уровне $49,7 тыс. в начале пятницы.Отмечается, что резкое снижение курса произошло после высказываний представителей Администрации президента Джо Байдена повысить налоги на прирост капитала.

Белый дом предлагает повысить налог на прирост капитала до 39,6% для людей, зарабатывающих более $1 миллиона в год. Отмечается, что в сочетании с дополнительным сбором, который люди с высоким доходом платят для финансирования закона о доступном медицинском обслуживании, налоговая ставка будет еще выше.

Инвесторы опасаются, что более высокие налоги на прирост капитала ограничат спрос на криптовалюты, такие как биткоин, который резко вырос в последние месяцы.