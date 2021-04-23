Курс биткоина упал ниже $50 тысяч. «Пике» спровоцировали планы Байдена повысить налоги

Курс биткоина упал ниже $50 тысяч впервые с начала марта.
Об этом сообщает CNN.
По данным торговой платформы CoinDesk, криптовалюта торгуется на уровне $49,7 тыс. в начале пятницы.Отмечается, что резкое снижение курса произошло после высказываний представителей Администрации президента Джо Байдена повысить налоги на прирост капитала.
Белый дом предлагает повысить налог на прирост капитала до 39,6% для людей, зарабатывающих более $1 миллиона в год. Отмечается, что в сочетании с дополнительным сбором, который люди с высоким доходом платят для финансирования закона о доступном медицинском обслуживании, налоговая ставка будет еще выше.
Инвесторы опасаются, что более высокие налоги на прирост капитала ограничат спрос на криптовалюты, такие как биткоин, который резко вырос в последние месяцы.
- 13 апреля биткоин достиг своего исторического максимума. Курс криптовалюты впервые превысил $62,5 тысячи.
- Аналитики JPMorgan Chace прогнозировали, что цена биткоина в долгосрочной перспективе может превысить $146 тысяч.
- В феврале рыночная капитализация биткоина достигла $1 триллиона.