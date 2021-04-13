Цена биткоина превысила $62 тысячи — это новый абсолютный рекорд

Курс биткоина впервые в истории превысил $62,5 тысячи. За минувшие сутки криптовалюта подорожала на 3,4%, достигнув рекордной отметки в $62,8 тысячи.

Об этом свидетельствуют данные торгов на Сoindesk и Binance.

Биткоин обновил исторический максимум, установленный в середине марта. Тогда стоимость криптовалюты превысила $60 тысяч, но затем начала постепенно падать и опустилась до $54 тысяч.

Однако 24 марта, когда Илон Маск сообщил, что Tesla начала принимать биткоины в качестве оплаты за свои авто и продукцию, курс биткоина поднялся до $56,2 тысячи. А на следующий день снова упал почти на 10%, потеряв в цене $6 тысяч.