Цена биткоина превысила $62 тысячи — это новый абсолютный рекорд

Курс биткоина впервые в истории превысил $62,5 тысячи. За минувшие сутки криптовалюта подорожала на 3,4%, достигнув рекордной отметки в $62,8 тысячи.
Об этом свидетельствуют данные торгов на Сoindesk и Binance.
Биткоин обновил исторический максимум, установленный в середине марта. Тогда стоимость криптовалюты превысила $60 тысяч, но затем начала постепенно падать и опустилась до $54 тысяч.
Однако 24 марта, когда Илон Маск сообщил, что Tesla начала принимать биткоины в качестве оплаты за свои авто и продукцию, курс биткоина поднялся до $56,2 тысячи. А на следующий день снова упал почти на 10%, потеряв в цене $6 тысяч.
- Аналитики JPMorgan Chace прогнозировали, что цена биткоина в долгосрочной перспективе может превысить $146 тысяч.
- В феврале рыночная капитализация биткоина достигла $1 триллиона.
- 652 украинских чиновника за прошлый год задекларировали 46 351 биткоин, а это почти 75 миллиардов гривен. Однако в Минцифры подозревают, что те нафантазировали, чтобы «оправдать свой кэш».