Чиновники задекларировали биткоинов на 75 млрд грн. В Минцифры подозревают, что те нафантазировали, чтобы «оправдать свой кэш»

652 украинских чиновника за 2020 год задекларировали 46 351 биткоин на почти 75 миллиардов гривен.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Или они их нафантазировали, чтобы потом оправдать свой кеш и отбелить деньги, или прогрессивных и дальновидных инвесторов у нас больше, чем мы думали», — предположил министр в Telegram.
По данным платформы открытых данных Opendatabot, больше всего владельцев задекларированной криптовалюты работает в местных советах (11,8%), Министерстве обороны (8,9%), полиции (5,8%) и райгосадминистрациях (5,8%).
Лидером по количеству криптовалюты оказался депутат Днепровского горсовета Вячеслав Мишалов, который задекларировал 18 тысячу биткоинов (это более чем $1 млрд). Также в топе рейтинга находятся нардеп Анатолий Урбанский от партии «За майбутнє» (4 256 биткоинов) и его брат — экс-депутат Александр Урбанский (5 328).
Среди действующих народных депутатов биткоины также задекларировали нардеп «Слуги народа» Олег Бондаренко (80) и исключенная в 2019 году из фракции СН Анна Скороход (162).
Opendatabot, комментируя декларации чиновников, отмечает, что криптовалюта в Украине не имеет правового статуса, поэтому исследовать ее происхождение невозможно.
«В теории вы способны задекларировать любую сумму в биткоинах, не приводя никаких доказательств ее фактического существования. Это увеличивает риск финансовых злоупотреблений. Скажем, заявленные биткоины могут быть в будущем использованы для объяснения незаконных доходов. По правилам НАПК в декларациях криптовалюту указывают как нематериальный актив», — добавляют в Opendatabot.
- 1 апреля завершилась кампания подачи деклараций чиновниками. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проверку деклараций более 720 тысяч действующих чиновников и свыше 71 тысячи бывших госслужащих, которые уволились в прошлом году.
- О своем имуществе отчитались президент Владимир Зеленский (доходы его семьи составили почти 24 миллиона гривен), Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, министры Аваков, Степанов и Шкарлет, а также председатель Офиса президента Ермак, его заместитель Татаров, спикер Рады Разумков, отстраненный председатель КСУ Тупицкий, мэр Киева Кличко и ряд других высокопоставленных чиновников.