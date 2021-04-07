Чиновники задекларировали биткоинов на 75 млрд грн. В Минцифры подозревают, что те нафантазировали, чтобы «оправдать свой кэш»

652 украинских чиновника за 2020 год задекларировали 46 351 биткоин на почти 75 миллиардов гривен.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Или они их нафантазировали, чтобы потом оправдать свой кеш и отбелить деньги, или прогрессивных и дальновидных инвесторов у нас больше, чем мы думали», — предположил министр в Telegram.

По данным платформы открытых данных Opendatabot, больше всего владельцев задекларированной криптовалюты работает в местных советах (11,8%), Министерстве обороны (8,9%), полиции (5,8%) и райгосадминистрациях (5,8%).

Лидером по количеству криптовалюты оказался депутат Днепровского горсовета Вячеслав Мишалов, который задекларировал 18 тысячу биткоинов (это более чем $1 млрд). Также в топе рейтинга находятся нардеп Анатолий Урбанский от партии «За майбутнє» (4 256 биткоинов) и его брат — экс-депутат Александр Урбанский (5 328).

Среди действующих народных депутатов биткоины также задекларировали нардеп «Слуги народа» Олег Бондаренко (80) и исключенная в 2019 году из фракции СН Анна Скороход (162).