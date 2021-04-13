Ціна біткоїна перевищила $62 тисячі — це новий абсолютний рекорд

Курс біткоїна вперше в історії перевищив $62,5 тисячі. Протягом минулої доби криптовалюта подорожчала на 3,4%, досягнувши рекордної позначки у $62,8 тисячі.

Про це свідчать дані торгів на Сoindesk і Binance.

Біткоїн оновив історичний максимум, встановлений в середині березня. Тоді вартість криптовалюти перевищила $60 тисяч, але після цього почала поступово падати і опустилася до $54 тисяч.

Проте 24 березня, коли Ілон Маск повідомив, що Tesla почала приймати біткоїни як оплату за свої авто та продукцію, курс біткоїна піднявся до $56,2 тисячі. Однак наступного дня знову впав на майже 10%, втративши в ціні $6 тисяч.