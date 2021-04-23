США направлять авіацію на пошуки зниклої індонезійської субмарини. У її екіпажу вже закінчується повітря

США направляють авіацію для допомоги в пошуках індонезійського підводного човна KRI Nanggala-402, який зник напередодні біля острова Балі.

«Ми глибоко засмучені звісткою про зникнення індонезійського підводного човна, і наші думки з індонезійськими моряками та їхніми родинами. На запрошення індонезійського уряду ми направляємо повітряні засоби для надання допомоги в пошуках», — написав у Twitter спікер Пентагону Джон Кірбі.

Як повідомляє CNN, начальник штабу ВМС Індонезії адмірал Юдо Маргоно заявив, що в пошуках субмарини зараз беруть участь три підводні човни, пʼять літаків і 21 військовий корабель. Допомогу надають Сінгапур, Малайзія і Австралія.

Маргоно додав, що повітря у екіпажу субмарини скоро скінчиться — його вистачить до 23:00 (за Києвом) 23 квітня.

Імовірний квадрат аварії човна встановлено. Увечері 22 квітня на місці зникнення виявили нафтову пляму.