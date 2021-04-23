США направят авиацию на поиски пропавшей индонезийской подлодки. У ее экипажа уже заканчивается воздух

США направляют авиацию для помощи в поисках индонезийской подводной лодки KRI Nanggala-402, которая пропала накануне возле острова Бали.

«Мы глубоко опечалены известием о пропавшей индонезийской подлодке, и наши мысли с индонезийскими моряками и их семьями. По приглашению индонезийского правительства мы направляем воздушные средства для оказания помощи», — написал в Twitter спикер Пентагона Джон Кирби.

Как сообщает CNN, начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно заявил, что в поисках субмарины сейчас участвуют три подводные лодки, пять самолетов и 21 военный корабль. Помощь оказывают Сингапур, Малайзия и Австралия.

Маргоно добавил, что воздух у экипажа субмарины скоро закончится — его хватит до 23:00 (по Киеву) 23 апреля.

Вероятный квадрат крушения лодки установлен. Вечером 22 апреля на месте пропажи обнаружили нефтяное пятно.