У берегов Бали пропала подводная лодка ВМС Индонезии с 53 моряками. Власти запросили помощь

В 95 км от Бали во время учений исчезла дизельная подводная лодка Военно-морских сил Индонезии KRI Nanggala-402.
Как сообщает CNN Indonesia со ссылкой на пресс-службу флота, лодка перестала выходить на связь после тренировочного пуска торпед — экипаж не доложил о его результатах.
По данным ВМС, на борту подлодки 53 моряка. Примерное место ее исчезновения уже установили, но власти запросили помощь у Сингапура и Австралии. На место прибыли корабли с аппаратами погружения. В учебном квадрате находились еще пять подводных лодок — их тоже привлекли к поискам.
Сингапур отправил в запрашиваемый район поисковое военное судно MV Swift.
- KRI Nanggala-402, которая носит девиз «Стойкие до конца», довольно старая. Ее построили в Германии в 1981 году. Лодка вооружена 14 торпедами (533-мм) и парой орудий.
- В феврале 2021 года в Тихом океане, у берегов префектуры Коти японская подводная лодка SS-501 столкнулась с коммерческим судном при всплытии. SS-501 повредила контроллер глубины, корпус рубки и внутреннее оборудование. Пострадали три моряка.