У берегов Бали пропала подводная лодка ВМС Индонезии с 53 моряками. Власти запросили помощь

В 95 км от Бали во время учений исчезла дизельная подводная лодка Военно-морских сил Индонезии KRI Nanggala-402.

Как сообщает CNN Indonesia со ссылкой на пресс-службу флота, лодка перестала выходить на связь после тренировочного пуска торпед — экипаж не доложил о его результатах.

По данным ВМС, на борту подлодки 53 моряка. Примерное место ее исчезновения уже установили, но власти запросили помощь у Сингапура и Австралии. На место прибыли корабли с аппаратами погружения. В учебном квадрате находились еще пять подводных лодок — их тоже привлекли к поискам.

Сингапур отправил в запрашиваемый район поисковое военное судно MV Swift.