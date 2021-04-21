Біля берегів Балі зник підводний човен ВМС Індонезії з 53 моряками. Влада запросила допомогу

У 95 км від Балі під час навчань зник дизельний підводний човен Військово-морських сил Індонезії KRI Nanggala-402.
Як повідомляє CNN Indonesia з посиланням на пресслужбу флоту, човен перестав виходити на звʼязок після тренувального пуску торпед — екіпаж не доповів про його результати.
За даними ВМС, на борту човна перебувають 53 моряки. Приблизне місце його зникнення вже встановили, але влада запросила допомогу в Сінгапуру й Австралії. На місце прибули кораблі з апаратами занурення. У навчальному квадраті перебували ще пʼять підводних човнів — їх теж залучили до пошуків.
Сінгапур відправив у запитуваний район пошукове військове судно MV Swift.
- KRI Nanggala-402, який має девіз «Стійкі до кінця», досить старий. Його збудували в Німеччині в 1981 році. Човен озброєний 14 торпедами (533-мм) і парою гармат.
- У лютому 2021 року в Тихому океані, біля берегів префектури Коті японський підводний човен SS-501 зіткнувся з комерційним судном під час спливання. SS-501 пошкодив контролер глибини, корпус рубки і внутрішнє обладнання. Постраждали троє моряків.