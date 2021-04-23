Кіберполіція попереджає про глобальну хакерську атаку з використанням популярного архіватора 7-Zip

У світі сталася масштабна кібератака на пристрої QNAP. Зловмисники використовують популярну програму-архіватор 7-Zip.
Про це повідомили у Департаменті кіберполіції Національної поліції України.
Як зазначається, шкідливе програмне забезпечення, потрапляючи в систему, починає створювати захищені паролем архіви 7-Zip розміром 20 МБ, у які «запаковує» файли, що містяться на пристрої.
Коли користувачі відкривають текстовий файл, створений програмою-вимагачем, то виявляють посилання на ресурс, розміщений у мережі TOR. Для відновлення доступу до своїх файлів людина має ввести пароль, який може отримати, сплативши гроші.
Також кіберполіція дала поради, як захистити пристрій від атаки:
- оновити версію вбудованого програмного забезпечення QNAP, в якому розробник вже виправив цю вразливість;
- підключатися до внутрішньої мережі тільки з використанням технології VPN;
- налаштувати розмежування доступу до ресурсів компанії за допомогою фаєрволів, мережевих екранів, віртуальних мереж.
Окрім цього, у кіберполіції нагадали, що потрібно регулярно робити резервне копіювання даних, щоб запобігти втраті важливої інформації.
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