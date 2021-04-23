Киберполиция предупреждает о глобальной хакерской атаке с использованием популярного архиватора 7-Zip

В мире произошла масштабная кибератака на устройства QNAP. Злоумышленники используют популярную программу-архиватор 7-Zip.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Как отмечается, вредоносное программное обеспечение, попадая в систему, начинает создавать защищенные паролем архивы 7-Zip размером 20 МБ, в которые «упаковывает» файлы, содержащиеся на устройстве.

Когда пользователи открывают текстовый файл, созданный программой-вымогателем, то обнаруживают ссылку на ресурс, размещенный в сети TOR. Для восстановления доступа к своим файлам человек должен ввести пароль, который может получить, заплатив деньги.

Также киберполиция дала советы, как защитить устройство от атаки:

обновить версию встроенного программного обеспечения QNAP, в котором разработчик уже исправил эту уязвимость;

подключаться к внутренней сети только с использованием технологии VPN;

настроить разграничение доступа к ресурсам компании с помощью файерволов, сетевых экранов, виртуальных сетей.

Кроме этого, в киберполиции напомнили, что нужно регулярно делать резервное копирование данных, чтобы предотвратить потерю важной информации.