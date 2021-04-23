СБУ виявила хакера, який «полював» на персональні дані її співробітників — на замовлення Росії

Днями хакер розіслав спам-повідомлення у месенджері WhatsАpp на особисті номери співробітників СБУ. Вони містили посилання на сайт, що хоститься з території РФ. Після переходу на сайт автоматично завантажувалась «папка з архівом». У ній відкривався нібито список співробітників СБУ, за вбивство яких бойовики «Л/ДНР» пропонують грошову винагороду.

Уже встановили, що зловмисник діяв на замовлення спецслужб Росії та фінансувався кураторами звідти через заборонену платіжну систему «Яндекс Деньги».

Служба безпеки України викрили хакера зі Львівської області, який на замовлення Росії через шкідливе програмне забезпечення хотів викрасти персональні дані співробітників служби.

Насправді, за висновками експертів, архівний документ містив вірус. Він надає доступ до інформації на уражених пристроях, зокрема до файлів з ключами доступу до банківської системи, поштових сервісів та облікових записів соцмереж.

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Під час проведення обшуків за місцем проживання хакера правоохоронці вилучили майже 4 тисячі SIM-карток українських мобільних операторів, телефони, флешки та компʼютерне обладнання зі шкідливим програмним забезпеченням.