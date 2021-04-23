СБУ выявила хакера, который «охотился» за персональными данными ее сотрудников — по заказу России

На днях хакер разослал спам-сообщения в мессенджере WhatsАpp на личные номера сотрудников СБУ. Они содержали ссылку на сайт, который хостится с территории РФ. После перехода на сайт автоматически загружалась «папка с архивом». В ней открывался якобы список сотрудников СБУ, за убийство которых боевики «Л/ДНР» предлагают денежное вознаграждение.

Уже установили, что злоумышленник действовал по заказу спецслужб России и финансировался кураторами оттуда через запрещенную платежную систему «Яндекс Деньги».

Служба безопасности Украины разоблачила хакера из Львовской области, который по заказу России через вредоносное программное обеспечение хотел похитить персональные данные сотрудников Службы.

На самом деле, по выводам экспертов, архивный документ содержал вирус. Он предоставляет доступ к информации на пораженных устройствах, в частности к файлам с ключами доступа к банковской системе, почтовым сервисам и аккаунтам соцсетей.

1 3



Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран СБУ

Во время обысков по месту жительства хакера правоохранители изъяли почти 4 тысячи SIM-карт украинских мобильных операторов, телефоны, флешки и компьютерное оборудование с вредным программным обеспечением.