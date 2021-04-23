Новости

СБУ выявила хакера, который «охотился» за персональными данными ее сотрудников — по заказу России

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Videvo

Служба безопасности Украины разоблачила хакера из Львовской области, который по заказу России через вредоносное программное обеспечение хотел похитить персональные данные сотрудников Службы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Уже установили, что злоумышленник действовал по заказу спецслужб России и финансировался кураторами оттуда через запрещенную платежную систему «Яндекс Деньги».

На днях хакер разослал спам-сообщения в мессенджере WhatsАpp на личные номера сотрудников СБУ. Они содержали ссылку на сайт, который хостится с территории РФ. После перехода на сайт автоматически загружалась «папка с архивом». В ней открывался якобы список сотрудников СБУ, за убийство которых боевики «Л/ДНР» предлагают денежное вознаграждение.

На самом деле, по выводам экспертов, архивный документ содержал вирус. Он предоставляет доступ к информации на пораженных устройствах, в частности к файлам с ключами доступа к банковской системе, почтовым сервисам и аккаунтам соцсетей.

1 3

СБУ

Во время обысков по месту жительства хакера правоохранители изъяли почти 4 тысячи SIM-карт украинских мобильных операторов, телефоны, флешки и компьютерное оборудование с вредным программным обеспечением.