Посол Корнійчук: Прем’єру Ізраїлю запропонували бути посередником між Києвом і Москвою. Нетаньягу готовий допомогти

Україна запропонувала премʼєр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу виступити посередником на переговорах з Росією.
Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в інтервʼю телеканалу i24NEWS.
«У пана Нетаньягу хороші відносини з президентами Зеленським і Путіним. Я радий повідомити, що він не відмовився від пропозиції, а сказав, що постарається зробити все, що в його силах. Ми дуже раді, що Нетаньягу не відхилив наше прохання, а виявив готовність і бажання допомогти», — розповів він.
Напередодні Нетаньягу надіслав листа президенту України Володимиру Зеленському, в якому теж виступив за розширення дружби і співпраці.
«Я впевнений, що Ізраїль і Україна продовжать тісно працювати разом, шукати нові шляхи розширення дружби між нашими країнами для подальшого просування співпраці в усіх сферах спільних інтересів», — написав він, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Також ізраїльський прем’єр подякував Зеленському за привітання із 73-м Днем незалежності країни та зазначив, що протягом цього періоду Ізраїль пережив «значну трансформацію».
«У 1948 році ми домоглися незалежності від Великої Британії. Сьогодні Ізраїль є глобальним центром інновацій, науки і технологій. У сфері охорони здоровʼя, сільського господарства, безпеки і багатьох інших сферах ми продовжуємо приносити користь людству. Ми дуже хочемо співпрацювати з нашими друзями і союзниками в усьому світі, оскільки маємо перспективи на майбутнє», — заявив Нетаньягу.
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