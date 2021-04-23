Посол Корнийчук: Премьеру Израиля предложили быть посредником между Киевом и Москвой. Нетаньяху готов помочь

Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху выступить посредником на переговорах с Россией.
Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью телеканалу i24NEWS.
«У господина Нетаньяху хорошие отношения с президентами Зеленским и Путиным. Я рад сообщить, что он не отказался от предложения, а сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы очень рады, что Нетаньяху не отклонил нашу просьбу, а изъявил готовность и желание помочь», — рассказал он.
Накануне Нетаньяху направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором тоже выступил за расширение дружбы и сотрудничества.
«Я уверен, что Израиль и Украина продолжат тесно работать вместе, искать новые пути расширения дружбы между нашими странами для дальнейшего продвижения сотрудничества во всех сферах общих интересов», — написал он, сообщает Интерфакс-Украина.
Кроме этого, израильский премьер поблагодарил Зеленского за поздравление с 73-м Днем независимости страны и отметил, что за это время Израиль пережил «значительную трансформацию».
«В 1948 году мы добились независимости от Великобритании. Сегодня Израиль является глобальным центром инноваций, науки и технологий. В сфере здравоохранения, сельского хозяйства, безопасности и многих других сферах мы продолжаем приносить пользу человечеству. Мы очень хотим сотрудничать с нашими друзьями и союзниками во всем мире, поскольку у нас есть перспективы на будущее», — заявил Нетаньяху.
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