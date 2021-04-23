Держдеп: США продовжать надавати Україні допомогу для захисту від російської агресії, включно з оборонною зброєю

США вважають, що заява Росії про відведення військ від українського кордону залишається поки лише словами, і продовжать надавати Україні допомогу у сфері безпеки, включно з оборонною зброєю.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє «Голос Америки».

«Ми чули слова, але ми очікуємо дії. Сполучені Штати продовжуватимуть спостерігати за ситуацією у тісній координації з українськими та іншими партнерами і союзниками. Ми чітко заявили під час контактів із російським урядом, що вони мають утриматися від ескалації та негайно припинити всі агресивні дії навколо й в Україні, включно з нещодавнім нарощуванням військ у Криму і на українському кордоні, а також їхніми намірами заблокувати деякі судна в деяких частинах Чорного моря», — наголосив він.