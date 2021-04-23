Госдеп: США продолжат предоставлять Украине помощь для защиты от российской агрессии, включая оборонительное оружие

США считают, что заявление России об отводе войск от украинской границы остается пока только словами, и продолжат предоставлять Украине помощь в сфере безопасности, включая оборонительное оружие.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает «Голос Америки».
«Мы слышали слова, но мы ожидаем действий. Соединенные Штаты будут продолжать наблюдать за ситуацией в тесной координации с украинскими и иностранными партнерами и союзниками. Мы четко заявили во время контактов с российским правительством, что они должны воздержаться от эскалации и немедленно прекратить все агрессивные действия вокруг и в Украине, включая недавное наращивание войск в Крыму и на украинской границе, а также их намерения заблокировать некоторые суда в некоторых частях Черного моря», — подчеркнул он.
В то же время Нед Прайс заверил, что США продолжают поддерживать украинский суверенитет и территориальную целостность.
«Я не буду забегать вперед относительно шагов, которые мы можем предпринять. Но украинское правительство не сомневается в нашей позиции, так же, думаю, и Москва не сомневается в нашей позиции — это четкая поддержка нашего партнера Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, включая морские воды», — сказал представитель Госдепа.
Он отметил, что с 2014 года, когда США начали поддерживать Украину, на помощь в сфере безопасности было выделено более $2 миллиардов.
«Наше сообщение звучит так: мы слышали заявление россиян и будем наблюдать, как это будет выполняться. Мы будем продолжать работать в направлении предоставления Украине помощи в сфере безопасности, в которой она нуждается, чтобы защититься от российской агрессии. В том числе и оборонительное оружие, основываясь на анализе потребностей Киева», — добавил Прайс.
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