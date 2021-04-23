Госдеп: США продолжат предоставлять Украине помощь для защиты от российской агрессии, включая оборонительное оружие

«Мы слышали слова, но мы ожидаем действий. Соединенные Штаты будут продолжать наблюдать за ситуацией в тесной координации с украинскими и иностранными партнерами и союзниками. Мы четко заявили во время контактов с российским правительством, что они должны воздержаться от эскалации и немедленно прекратить все агрессивные действия вокруг и в Украине, включая недавное наращивание войск в Крыму и на украинской границе, а также их намерения заблокировать некоторые суда в некоторых частях Черного моря», — подчеркнул он.

США считают, что заявление России об отводе войск от украинской границы остается пока только словами, и продолжат предоставлять Украине помощь в сфере безопасности, включая оборонительное оружие.

В то же время Нед Прайс заверил, что США продолжают поддерживать украинский суверенитет и территориальную целостность.

«Я не буду забегать вперед относительно шагов, которые мы можем предпринять. Но украинское правительство не сомневается в нашей позиции, так же, думаю, и Москва не сомневается в нашей позиции — это четкая поддержка нашего партнера Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, включая морские воды», — сказал представитель Госдепа.

Он отметил, что с 2014 года, когда США начали поддерживать Украину, на помощь в сфере безопасности было выделено более $2 миллиардов.

«Наше сообщение звучит так: мы слышали заявление россиян и будем наблюдать, как это будет выполняться. Мы будем продолжать работать в направлении предоставления Украине помощи в сфере безопасности, в которой она нуждается, чтобы защититься от российской агрессии. В том числе и оборонительное оружие, основываясь на анализе потребностей Киева», — добавил Прайс.