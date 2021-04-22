У Росії заявили, що отримали заміну гімну на Олімпійських іграх — це фрагмент композиції Чайковського

Олімпійський комітет Росії повідомив, що отримав схвалення Міжнародного олімпійського комітету на використання фрагменту з Концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Чайковського замість гімну РФ.
Як повідомляє пресслужба ОКР, рішення затверджено.
«З сьогоднішнього дня у нашої олімпійської команди є всі елементи айдентики. Прапор Олімпійського комітету Росії з кольорами нашого триколору. Офіційне екіпірування, легко впізнаване як для наших співвітчизників, так і для вболівальників іншої країни навіть без будь-яких написів. І ось тепер музичний супровід, мелодія, під яку будуть вшановувати російських олімпійців в Токіо та Пекіні», — заявив голова ОКР Станіслав Поздняков.
За його словами, композиція Чайковського буде звучати на літніх Іграх в Токіо і на зимових в Пекіні, які заплановані на початок 2022 року.
- Росії заборонено використовувати національний прапор і гімн на Олімпійських іграх до 16 грудня 2022 року через махінацій з даними Московської антидопінгової лабораторії.
- Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) своїм рішення у грудні 2019 року відсторонило Росію від участі у спортивних змаганнях на чотири роки й оштрафувало країну на приблизно $5 мільйонів через маніпуляції з даними і спроби приховати системне вживання допінгу російськими спортсменами. Такого висновку у WADA дійшли після того, як перевірили дані з 2 262 проб із лабораторії РУСАДА. З них 578 зразків, узятих у 298 спортсменів, стали пріоритетними для розслідування.
- Раніше Росія збиралася замінити гімн на пісню «Катюша», але отримала відмову. Прапор Комітету замість прапора РФ схвалили.