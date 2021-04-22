В России заявили, что получили замену гимну на Олимпийских играх — это фрагмент композиции Чайковского

Олимпийский комитет России сообщил, что получил одобрение Международного олимпийского комитета на использование фрагмента из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского вместо гимна РФ.
Как сообщает пресс-служба ОКР, решение утверждено.
«С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине», — заявил глава ОКР Станислав Поздняков.
По его словам, композиция Чайковского будет звучать на летних Играх в Токио и на зимних в Пекине, которые запланированы на начало 2022 года.
- России запрещено использовать национальный флаг и гимн на Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года из-за махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.
- Международное антидопинговое агентство (WADA) своим решением в декабре 2019 года отстранило Россию от участия в спортивных соревнованиях на четыре года и оштрафовало страну почти на $5 миллионов за манипуляции с данными и попытки скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами. К такому выводу в WADA пришли после того, как проверили данные по 2 262 пробам из лаборатории РУСАДА. Из них 578 образцов, взятых у 298 спортсменов, стали приоритетными для расследования.
- Ранее Россия собиралась заменить гимн на песню «Катюша», но получила отказ. Флаг Комитета вместо флага РФ одобрили.