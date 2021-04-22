В России заявили, что получили замену гимну на Олимпийских играх — это фрагмент композиции Чайковского

Олимпийский комитет России сообщил, что получил одобрение Международного олимпийского комитета на использование фрагмента из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского вместо гимна РФ.

Как сообщает пресс-служба ОКР, решение утверждено.

«С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине», — заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

По его словам, композиция Чайковского будет звучать на летних Играх в Токио и на зимних в Пекине, которые запланированы на начало 2022 года.