Гладковський-старший вирішив подати до суду на НАБУ

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Олег Гладковський оголосив про намір подати до суду на Національне антикорупційне бюро.

Про це повідомляє пресслужба корпорації «Богдан», одним із співвласників якої він є.

«Дворічне переслідування родини Гладковських, яке мало місце у різноманітних формах процесуального терору має отримати правову оцінку», — йдеться у повідомленні.

Також на думку Гладковського правової оцінки потребують і «публікації неправдивих даних» з боку НАБУ, які, за його словами надаються суспільству у вигляді доконаних фактів, а насправді є лише «вільною думкою на задану керівництвом правоохоронних органів тему».

«Вже два роки НАБУ намагається довести провину членів родини Гладковських і на цьому шляху не гребує ані чорним піаром, ані провокаціями. Суспільству згодовують вигадані або домислені факти в угоду політичній доцільності. При цьому об’єктивного розслідування у справах так і не простежується», – підсумував Гладковський.