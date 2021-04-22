Гладковський-старший вирішив подати до суду на НАБУ

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Олег Гладковський оголосив про намір подати до суду на Національне антикорупційне бюро.
Про це повідомляє пресслужба корпорації «Богдан», одним із співвласників якої він є.
«Дворічне переслідування родини Гладковських, яке мало місце у різноманітних формах процесуального терору має отримати правову оцінку», — йдеться у повідомленні.
Також на думку Гладковського правової оцінки потребують і «публікації неправдивих даних» з боку НАБУ, які, за його словами надаються суспільству у вигляді доконаних фактів, а насправді є лише «вільною думкою на задану керівництвом правоохоронних органів тему».
«Вже два роки НАБУ намагається довести провину членів родини Гладковських і на цьому шляху не гребує ані чорним піаром, ані провокаціями. Суспільству згодовують вигадані або домислені факти в угоду політичній доцільності. При цьому об’єктивного розслідування у справах так і не простежується», – підсумував Гладковський.
- У лютому 2019 року журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, згідно з яким син ексзаступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського Ігор є одним з організаторів схем розкрадання в оборонному комплексі.
- Згідно з розслідуванням, оборонні заводи закуповували для техніки деталі з Росії, а запчастини завозилися контрабандою без перевірки якості. Контрабанду відмивали через фірми, які контролювали особи, наближені до «Укроборонпрому». До схеми також причетні власник «Оптимумспецдеталі» Андрій Рогоза та його бізнес-партнер Віталій Жуков.
- У жовтні 2019 року Гладковському повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу. Його звинувачують у закупівлі вантажних автомобілів за завищеними цінами. За версією слідства, виробник і постачальник цього транспорту — компанія, яка прямо чи опосередковано належить посадовцю РНБО та близьким до нього особам.
- У жовтні 2019 року Вищий антикорупційний суд заарештував Гладковського на два місяці із заставою в 10,6 мільйона гривень. Через два дні за нього внесли заставу члени сімʼї, після чого він вийшов на свободу. У травні 2020 року Гладковському збільшили суму інкримінованих збитків з 10,62 млн грн до понад 17,44 млн грн.