Гладковский-старший решил подать в суд на НАБУ

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский объявил о решении подать в суд на Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации «Богдан», одним из совладельцев которой он является.

«Двухлетнее преследование семьи Гладковских, которое имело место в различных формах процессуального террора, должно получить правовую оценку», — говорится в сообщении.

Также по мнению Гладковского правовой оценки требуют и «публикации ложных данных» со стороны НАБУ, которые, по его словам предоставляются обществу в виде свершившихся фактов, а на самом деле лишь «свободное изложение на заданную руководством правоохранительных органов тему».

«Уже два года НАБУ пытается доказать вину членов семьи Гладковских и на этом пути не гнушается ни черным пиаром, ни провокациями. Обществу скармливают вымышленные или додуманные факты в угоду политической целесообразности. При этом объективного расследования по делам так и не прослеживается», — подытожил Гладковский.