Гладковский-старший решил подать в суд на НАБУ

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский объявил о решении подать в суд на Национальное антикоррупционное бюро.
Об этом сообщает пресс-служба корпорации «Богдан», одним из совладельцев которой он является.
«Двухлетнее преследование семьи Гладковских, которое имело место в различных формах процессуального террора, должно получить правовую оценку», — говорится в сообщении.
Также по мнению Гладковского правовой оценки требуют и «публикации ложных данных» со стороны НАБУ, которые, по его словам предоставляются обществу в виде свершившихся фактов, а на самом деле лишь «свободное изложение на заданную руководством правоохранительных органов тему».
«Уже два года НАБУ пытается доказать вину членов семьи Гладковских и на этом пути не гнушается ни черным пиаром, ни провокациями. Обществу скармливают вымышленные или додуманные факты в угоду политической целесообразности. При этом объективного расследования по делам так и не прослеживается», — подытожил Гладковский.
- В феврале 2019 журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, согласно которому сын Олега Гладковского Игорь является одним из организаторов схем хищения в оборонном комплексе.
- Согласно расследованию, оборонные заводы закупали детали для техники из России, а запчасти завозились контрабандой без проверки качества. Контрабанду отмывали через фирмы, которые контролировали лица, приближенные к «Укроборонпрому». К схеме также причастны владелец компании «Оптимумспецдеталь» Андрей Рогоза и его бизнес-партнер Виталий Жуков.
- В октябре 2019 Гладковскому сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. Его обвиняют в закупке грузовых автомобилей по завышенным ценам. По версии следствия, производитель и поставщик этого транспорта — компания, которая прямо или косвенно принадлежит чиновнику СНБО и близким к нему лицам.
- В октябре 2019 Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского на два месяца с залогом в 10,6 миллиона гривен. Через два дня за него внесли залог члены семьи, после чего он вышел на свободу. В мае 2020 года Гладковскому увеличили сумму инкриминируемых убытков с 10,6 млн грн до более 17,4 млн грн.