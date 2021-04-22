На Волині прикордонники спіймали косулю і знущалися з неї. У ДПСУ засудили їх та почали розслідування

Двоє українських прикордонників на Волині спіймали косулю та знущалися над нею. У Державній прикордонній службі підтвердили цю інформацію і почали розслідування.
Відео зі знущаннями опублікували у Facebook-групі Kovel Animals.
На відео прикордонники утримують тварину ногами, а також штрикають їй в морду зброєю.
У коментарі до цієї публікації прийшла представниця Луцького прикордонного загону Маргарита Вершиніна і повідомила, що учасників відео вже встановили.
«Завдяки оприлюдненню цієї ганебної ситуації швидко вдалося встановити осіб, які фігурують на відео. Це двоє військовослужбовців строкової служби одного з підрозділів Луцького прикордонного загону. З їхніх слів, ситуація мала місце восени минулого року», — пояснила вона.
За її словами, у ДПСУ засуджують таку поведінку та вже розпочали службове розслідування.
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