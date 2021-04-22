На Волыни пограничники поймали косулю и издевались над ней. В ГПСУ осудили их и начали расследование

Двое украинских пограничников на Волыни поймали косулю и издевались над ней. В Государственной пограничной службе подтвердили эту информацию и начали расследование.
Видео с издевательствами опубликовали в Facebook-группе Kovel Animals.
На видео пограничники удерживают животное ногами, а также тычут ему в морду оружием.
В комментарии к данной публикации пришла представительница Луцкого пограничного отряда Маргарита Вершинина и сообщила, что участников видео уже установили.
«Благодаря обнародованию этой позорной ситуации быстро удалось установить лиц, фигурирующих на видео. Это двое военнослужащих срочной службы одного из подразделений Луцкого пограничного отряда. По их словам, ситуация имела место осенью прошлого года», — пояснила она.
По ее словам, в ГПСУ осуждают такое поведение и уже начали служебное расследование.
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