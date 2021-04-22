Ткаченко: Україна запропонує включити Чорнобильську зону до списку ЮНЕСКО

Міністерство культури та інформаційної політики має намір подати заявку на включення Чорнобильської зони до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це заявив глава Мінкультури Олександр Ткаченко в інтерв’ю Reuters.

«Ми вважаємо, що включення Чорнобиля до списку спадщини ЮНЕСКО — перший і важливий крок на шляху до того, щоб це місце стало унікальним, що представляє інтерес для всього людства. Важливість Чорнобильської зони лежить далеко за межами України. Ідеться не лише про вшанування пам’яті, але й про історію та права людей», — наголосив міністр.

Разом з тим, він зазначив, що перш, ніж надіслати заявку в ООН, ці обʼєкти необхідно внести до національного списку культурної та історичної спадщини.

Ткаченко нагадав, що нещодавно уряд вніс до такого переліку величезну радіолокаційну станцію, побудовану поблизу міста Чорнобиль у 1970-х. Крім того, зазначив він, планують розширити це на всю зону відчуження.