Уряд вніс станцію «Дуга» в Чорнобильській зоні до реєстру пам’яток

Кабінет міністрів вніс радіолокаційну станцію «Дуга» в Чорнобильській зоні до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Про це у своєму Telegram написав міністр культури Олександр Ткаченко.

«Команда МКІП ініціювала внесення «Дуги» до Держреєстру задля подальшого її збереження. На жаль, з часом об’єкти, що розташовані в Чорнобильській зоні, поступово руйнуються. Якщо не вживати жодних заходів, зона з роками буде спустошуватися», — пояснив він.

За словами Ткаченка, наразі в його відомстві працюють над визначенням інших об’єктів, які теж потрібно внести до реєстру нерухомих пам’яток. Він також зазначив, що внесення «Дуги» до реєстру збільшить шанси Чорнобильської зони потрапити до переліку ЮНЕСКО.