Правительство внесло станцию «Дуга» в Чернобыльской зоне в реестр памятников

Кабинет министров внес радиолокационную станцию «Дуга» в Чернобыльской зоне в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Об этом в своем Telegram написал министр культуры Александр Ткаченко.

«Команда МКИП инициировала внесение «Дуги» в Госреестр для дальнейшего ее сохранения. К сожалению, со временем объекты, находящиеся в Чернобыльской зоне, постепенно разрушаются. Если не препринимать никаких мер, зона с годами будет опустошаться», — пояснил он.

По словам Ткаченко, сейчас в его ведомстве работают над определением других объектов, которые тоже нужно внести в реестр недвижимых памятников. Он также отметил, что внесение «Дуги» в реестр увеличит шансы Чернобыльской зоны попасть в список ЮНЕСКО.