Ткаченко: Украина предложит включить Чернобыльскую зону в список ЮНЕСКО

Министерство культуры и информационной политики намерено подать заявку на включение Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Об этом заявил глава Минкультуры Александр Ткаченко в интервью Reuters.
«Мы считаем, что включение Чернобыля в список наследия ЮНЕСКО — первый и важный шаг на пути к тому, чтобы это место стало уникальным, представляющим интерес для всего человечества. Важность Чернобыльской зоны лежит далеко за пределами Украины. Речь идет не только о памяти, но и об истории и правах людей», — подчеркнул министр.
Вместе с тем он отметил, что прежде, чем подать заявку в ООН, эти объекты нужно включить в национальный список культурного и исторического наследия.
Ткаченко напомнил, что недавно правительство включило в такой перечень огромную радиолокационную станцию, построенную около Чернобыля в 1970-х. Кроме того, отметил он, планируют расширить это на всю зону отчуждения.
- В июне 2020 года архив СБУ рассекретил детали строительства и взрыва на ЧАЭС. Согласно документам, аварии на ЧАЭС происходили и до апреля 1986 года, но их скрывали.
- В начале октября правительство утвердило создание первого велосипедного маршрута в Чернобыле, который проложат по территории зоны отчуждения. Строительство уже началось.