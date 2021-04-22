Ткаченко: Украина предложит включить Чернобыльскую зону в список ЮНЕСКО

Министерство культуры и информационной политики намерено подать заявку на включение Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом заявил глава Минкультуры Александр Ткаченко в интервью Reuters.

«Мы считаем, что включение Чернобыля в список наследия ЮНЕСКО — первый и важный шаг на пути к тому, чтобы это место стало уникальным, представляющим интерес для всего человечества. Важность Чернобыльской зоны лежит далеко за пределами Украины. Речь идет не только о памяти, но и об истории и правах людей», — подчеркнул министр.

Вместе с тем он отметил, что прежде, чем подать заявку в ООН, эти объекты нужно включить в национальный список культурного и исторического наследия.

Ткаченко напомнил, что недавно правительство включило в такой перечень огромную радиолокационную станцию, построенную около Чернобыля в 1970-х. Кроме того, отметил он, планируют расширить это на всю зону отчуждения.