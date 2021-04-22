«Фотографував територію та збирав дані військових». У Бердичеві затримали агента ФСБ

У Житомирські області правоохоронці затримали чоловіка, який виявився агентом Федеральної служби безпеки Росії.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Житель Бердичева протягом січня-квітня у змові з представником ФСБ Росії, діяв під конспіративним псевдонімом і отримував завдання, які завдають шкоду обороноздатності та державній безпеці України. Він фотографував територію, будівлі військових об’єктів, автотранспорт, розташування камер відеоспостережень та «сліпих зон», систему охорони, а також збирав приватну інформацію про військовослужбовців та їхні родини тощо.

Незаконно здобуті відомості, за які йому пообіцяли грошову винагороду, передавав різними видами зв’язку. За місцем проживання затриманого правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого вилучили предмети та документи, які свідчать про незаконну діяльність. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.