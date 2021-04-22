«Фотографировал территорию и собирал данные военных». В Бердичеве задержали агента ФСБ

В Житомирские области правоохранители задержали мужчину, который оказался агентом Федеральной службы безопасности России.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Житель Бердичева течение января-апреля в сговоре с представителем ФСБ, действовал под конспиративным псевдонимом и получал задания, которые наносили вред обороноспособности и безопасности Украины. Он фотографировал территорию, здания военных объектов, автотранспорт, расположение камер видеонаблюдения и «слепых зон», систему охраны, а также собирал личную информацию о военнослужащих и их семьях.
Незаконно добытые сведения, за которые ему пообещали денежное вознаграждение, подозреваемый передавал различными видами связи. По месту жительства задержанного правоохранители провели санкционированный обыск, во время которого изъяли предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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