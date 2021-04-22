В Європі 2020 рік був найспекотнішим за всю історію спостережень

В Європі минулий 2020 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень за погодою, які почали вести з 1850 року.

Про це повідомила Служба метеоспостережень Євросоюзу, передає «Радіо Свобода».

Середньорічна температура в Європі у 2020-му була на 0,4 градуса вищою, ніж в інші роки. При цьому минулий рік став шостим поспіль, що бʼє температурні рекорди. Осінь 2020-го теж стала найтеплішою за всю історію спостережень.

Зростання температури вчені пояснюють змінами клімату — через брак снігового покриву в Арктиці (Сибір) потерпала від масштабних лісових пожеж, що призвели до викиду в атмосферу 244 мегатонн вуглекислого газу.

Рекордні температури фіксували протягом усіх сезонів. Температура взимку була на 3,4 градуса вищою за середню, а влітку від спеки страждала навіть Скандинавія.