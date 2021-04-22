В Европе 2020 год был самым жарким за всю историю наблюдений

В Европе минувший 2020 год стал самым жарким за всю историю наблюдений за погодой, которые начали вести с 1850 года.

Об этом сообщила Служба метеонаблюдений Евросоюза, передает «Радио Свобода».

Среднегодовая температура в Европе в 2020-м была на 0,4 градуса выше, по сравнению с другими годами. При этом прошлый год стал шестым подряд, бьющим температурные рекорды. Осень 2020-го также стала самой теплой за всю историю наблюдений.

Рост температуры ученые объясняют изменениями климата — из-за нехватки снежного покрова в Арктика (Сибирь) страдала от масштабных лесных пожаров, что привело к выбросу в атмосферу 244 мегатонн углекислого газа.

Рекордные температуры фиксировали на протяжении всех сезонов. Температура зимой была на 3,4 градуса выше средней, а летом от жары страдала даже Скандинавия.