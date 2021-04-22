Український консул, якого затримували в Петербурзі, виїхав з Росії. Він продовжить працювати в МЗС

Консул генконсульства України в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк 21 квітня покинув територію Росії. Він планує після короткої відпустки продовжити працювати в українському Міністерстві закордонних справ.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі Інтерфакс-Україна.

«Повинні розуміти, що робота українських дипломатів у Росії, фактично, на території держави-агресора, сповнена численних викликів. Люди працюють в умовах посиленого тиску, перманентних загроз і провокацій. До того ж має місце нехтування російською стороною своїми зобовʼязаннями в рамках Віденської конвенції про дипломатичні відносини, зокрема в частині гарантування безпеки іноземного дипкорпусу», — наголосив Ніколенко.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що високо цінують роботу Сосонюка і всіх співробітників українських дипустанов у Росії.