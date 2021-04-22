Украинский консул, которого задерживали в Петербурге, выехал из России. Он продолжит работать в МИД

Консул генконсульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк 21 апреля покинул территорию России. Он планирует после короткого отпуска продолжить работать в украинском Министерстве иностранных дел.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии Интерфакс-Украина.

«Должны понимать, что работа украинских дипломатов в России, фактически, на территории агрессора, полна многочисленных вызовов. Люди работают в условиях усиленного давления, перманентных угроз и провокаций. К тому же имеет место пренебрежение российской стороной своими обязательствами в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях, в частности в части обеспечения безопасности иностранного дипкорпуса», — отметил Николенко.

В ведомстве отметили, что высоко ценят работу Сосонюка и всех сотрудников украинских дипучреждений в России.