Украинский консул, которого задерживали в Петербурге, выехал из России. Он продолжит работать в МИД

Консул генконсульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк 21 апреля покинул территорию России. Он планирует после короткого отпуска продолжить работать в украинском Министерстве иностранных дел.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии Интерфакс-Украина.
«Должны понимать, что работа украинских дипломатов в России, фактически, на территории агрессора, полна многочисленных вызовов. Люди работают в условиях усиленного давления, перманентных угроз и провокаций. К тому же имеет место пренебрежение российской стороной своими обязательствами в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях, в частности в части обеспечения безопасности иностранного дипкорпуса», — отметил Николенко.
В ведомстве отметили, что высоко ценят работу Сосонюка и всех сотрудников украинских дипучреждений в России.
- Напомним, утром 17 апреля ФСБ России заявила о задержании в Санкт-Петербурге консула Украины Александра Сосонюка во время якобы «получения закрытой информации из баз российских правоохранительных органов». В тот же день его решили выслать из страны. В ответ на задержание и высылку Сосонюка Украина выдворит старшего дипломата посольства России Евгения Черникова.