СБУ: У Харківській області затримали понад 60 «тітушок», які готували провокації та мали створити «картинку для Росії»

У Харківській області затримали автобуси з «тітушками», які прямували до Харкова для проведення протестних акцій у місті та провокацій під час чергової сесії міськради.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даним спецслужби, загалом були затримані понад 60 осіб, вони їхали на замовлення однієї з проросійських політичних сил України.