СБУ: В Харьковской области задержали более 60 «титушек», которые готовили провокации и должны были создать «картинку для России»

В Харьковской области задержали автобусы с «титушками», которые направлялись в Харьков для проведения протестных акций в городе и провокаций во время очередной сессии горсовета.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным спецслужбы, были задержаны более 60 человек, они ехали по заказу одной из пророссийских политических сил Украины.
«Автобусы с «титушками» были задержаны на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. Все эти лица являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области», — заявили в СБУ.
Также отмечается, что задержанные должны были дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную Кремлю «картинку» для обоснования возможных актов агрессии России против Украины.
По словам главы ОО «Ветеранское братство» Харькова, участника Общественного совета при Министерстве по делам ветеранов и бывшего советника мэра Даниила Акуленко, задержанные «титушки» являются членами организации «Патриоты за жизнь» нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы.
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