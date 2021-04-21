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СБУ: В Харьковской области задержали более 60 «титушек», которые готовили провокации и должны были создать «картинку для России»

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
СБУ: В Харьковской области задержали более 60 «титушек», которые готовили провокации и должны были создать «картинку для России»

СБУ

В Харьковской области задержали автобусы с «титушками», которые направлялись в Харьков для проведения протестных акций в городе и провокаций во время очередной сессии горсовета.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным спецслужбы, были задержаны более 60 человек, они ехали по заказу одной из пророссийских политических сил Украины.

«Автобусы с «титушками» были задержаны на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. Все эти лица являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области», — заявили в СБУ.

Также отмечается, что задержанные должны были дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную Кремлю «картинку» для обоснования возможных актов агрессии России против Украины.

По словам главы ОО «Ветеранское братство» Харькова, участника Общественного совета при Министерстве по делам ветеранов и бывшего советника мэра Даниила Акуленко, задержанные «титушки» являются членами организации «Патриоты за жизнь» нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы.

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