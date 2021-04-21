СБУ: В Харьковской области задержали более 60 «титушек», которые готовили провокации и должны были создать «картинку для России»

В Харьковской области задержали автобусы с «титушками», которые направлялись в Харьков для проведения протестных акций в городе и провокаций во время очередной сессии горсовета.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным спецслужбы, были задержаны более 60 человек, они ехали по заказу одной из пророссийских политических сил Украины.