Президент США Байден зателефонував родині афроамериканця Джорджа Флойда після визнання присяжними експоліцейського винним

Президент США Джо Байден і віцепрезидент Камала Гарріс зателефонували родині афроамериканця Джорджа Флойда після оголошення вердикту присяжних щодо його вбивства.
Запис розмови виклав у Twitter адвокат сімʼї Флойда — Бен Крамп.
«Ми всі відчуваємо таке полегшення... Винен за всіма трьома пунктами. Це справді важливо. Мені кортить побачити вас, хлопці. Ми збираємося зробити набагато більше. Нам треба багато чого зробити», — сказав Байден.
Також президент США написав на своїй сторінці в соцмережі, що вирок у справі може стати «гігантським кроком вперед на шляху до справедливості в Америці».
«Ніхто не повинен бути вищим за закон. Сьогоднішній вирок передає це повідомлення, але цього недостатньо. Ми не можемо зупинятися на досягнутому. Щоб домогтися реальних змін і реформ, ми можемо і повинні робити більше, щоб знизити ймовірність того, що подібні трагедії колись повторяться. Це може бути момент значних змін», — наголосив він.
Байден запевнив, що у США буде проведено реформу поліції, але на це потрібен час.
- Напередодні суд присяжних у штаті Міннесота визнав колишнього поліцейського Дерека Шовена винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда за всіма обвинуваченнями.
- 25 травня 2020 року у США спалахнули протести після появи відео, на якому поліцейський Дерек Шовен душив коліном беззбройного афроамериканця Джорджа Флойда, поки той не помер.
- 7 жовтня 2020 року обвинуваченого в убивстві Джорджа Флойда Дерека Шовена відпустили під заставу в мільйон доларів. Де він взяв гроші на заставу — невідомо. Колишній поліцейський перебував під вартою з кінця травня 2020 року.