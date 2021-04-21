Президент США Байден зателефонував родині афроамериканця Джорджа Флойда після визнання присяжними експоліцейського винним

Президент США Джо Байден і віцепрезидент Камала Гарріс зателефонували родині афроамериканця Джорджа Флойда після оголошення вердикту присяжних щодо його вбивства.

Запис розмови виклав у Twitter адвокат сімʼї Флойда — Бен Крамп.

«Ми всі відчуваємо таке полегшення... Винен за всіма трьома пунктами. Це справді важливо. Мені кортить побачити вас, хлопці. Ми збираємося зробити набагато більше. Нам треба багато чого зробити», — сказав Байден.

Також президент США написав на своїй сторінці в соцмережі, що вирок у справі може стати «гігантським кроком вперед на шляху до справедливості в Америці».

«Ніхто не повинен бути вищим за закон. Сьогоднішній вирок передає це повідомлення, але цього недостатньо. Ми не можемо зупинятися на досягнутому. Щоб домогтися реальних змін і реформ, ми можемо і повинні робити більше, щоб знизити ймовірність того, що подібні трагедії колись повторяться. Це може бути момент значних змін», — наголосив він.

Байден запевнив, що у США буде проведено реформу поліції, але на це потрібен час.