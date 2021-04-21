Президент США Байден позвонил семье афроамериканца Джорджа Флойда после признания присяжными экс-полицейского виновным

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис позвонили семье афроамериканца Джорджа Флойда после оглашения вердикта присяжных по его убийству.
Запись разговора выложил в Twitter адвокат семьи Флойда — Бен Крамп.
«Мы все чувствуем такое облегчение... Виновен по всем трем пунктам. Это действительно важно. Мне хочется увидеть вас, ребята. Мы собираемся сделать намного больше. Нам надо многое сделать», — сказал Байден.
Также президент США написал на своей странице в соцсети, что приговор по этому делу может стать «гигантским шагом вперед на пути к справедливости в Америке».
«Никто не должен быть выше закона. Сегодняшний приговор передает это сообщение, но этого недостаточно. Мы не можем останавливаться на достигнутом. Чтобы добиться реальных изменений и реформ, мы можем и должны делать больше, чтобы снизить вероятность того, что подобные трагедии когда-нибудь повторятся. Это может быть момент значительных изменений», — подчеркнул он.
Байден заверил, что в США проведут реформу полиции, но на это нужно время.
- Накануне суд присяжных в штате Миннесота признал бывшего полицейского Дерека Шовена виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда по всем обвинениям.
- 25 мая 2020 года в США вспыхнули протесты после появления видео, на котором полицейский Дерек Шовен душил коленом безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, пока тот не умер.
- 7 октября 2020 года обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда Дерека Шовена отпустили под залог в миллион долларов. Где он взял деньги на залог — неизвестно. Бывший полицейский находился под стражей с конца мая 2020 года.