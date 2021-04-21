Президент США Байден позвонил семье афроамериканца Джорджа Флойда после признания присяжными экс-полицейского виновным

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис позвонили семье афроамериканца Джорджа Флойда после оглашения вердикта присяжных по его убийству.

Запись разговора выложил в Twitter адвокат семьи Флойда — Бен Крамп.

«Мы все чувствуем такое облегчение... Виновен по всем трем пунктам. Это действительно важно. Мне хочется увидеть вас, ребята. Мы собираемся сделать намного больше. Нам надо многое сделать», — сказал Байден.

Также президент США написал на своей странице в соцсети, что приговор по этому делу может стать «гигантским шагом вперед на пути к справедливости в Америке».

«Никто не должен быть выше закона. Сегодняшний приговор передает это сообщение, но этого недостаточно. Мы не можем останавливаться на достигнутом. Чтобы добиться реальных изменений и реформ, мы можем и должны делать больше, чтобы снизить вероятность того, что подобные трагедии когда-нибудь повторятся. Это может быть момент значительных изменений», — подчеркнул он.

Байден заверил, что в США проведут реформу полиции, но на это нужно время.