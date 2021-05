Український кухар Клопотенко увійшов до рейтингу 50 людей світу, які впливають на майбутнє гастрономії

Відповідний рейтинг 50 Next опублікований на їхньому вебсайті.

Він зазначив, що мріяв потрапити до рейтингу The Worldʼs 50 Best Restaurants — переліку найкращих ресторанів світу. А цього року організатори рейтингу створили ще один 50 Next, куди і потрапив Клопотенко.

«Дякую всім, хто поруч. Тепер #Iam50Next. Єдиний з усіх пострадянських країн. Наступний крок — увійти до рейтингу The World’s 50 Best Restaurants та зробити українську кухню однією з найпопулярніших у світі», — підкреслив він.