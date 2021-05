Украинский повар Клопотенко вошел в рейтинг 50 людей мира, которые влияют на будущее гастрономии

Соответствующий рейтинг 50 Next опубликован на их сайте.

Он отметил, что мечтал попасть в рейтинг The Worldʼs 50 Best Restaurants — перечень лучших ресторанов мира. А в этом году организаторы рейтинга создали еще один 50 Next, куда и попал Клопотенко.

«Спасибо всем, кто рядом. Теперь #Iam50Next. Единственный из всех постсоветских стран. Следующий шаг — войти в рейтинг The Worldʼs 50 Best Restaurants и сделать украинскую кухню одной из самых популярных в мире», — подчеркнул он.