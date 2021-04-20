Украинский повар Клопотенко вошел в рейтинг 50 людей мира, которые влияют на будущее гастрономии

Украинский повар Евгений Клопотенко вошел в список 50 людей мира, которые больше всего влияют на будущее гастрономии.
Соответствующий рейтинг 50 Next опубликован на их сайте.
Клопотенко вошел в категорию Empowering Educators. Это люди, которые меняют общество и учат его с помощью кулинарии.
«Я должен что-то написать, но не знаю, что обычно в таких случаях пишут. Вот я в мировом рэнкинге. Я и еще 49 человек из разных стран. Среди 7 миллиардов. Я плакал, когда узнал об этом. Затем выпил игристого. Немного разлив на себя, потому что руки жесть как дрожали. Это дофига больше, чем просто мечта», — отреагировал повар.
Он отметил, что мечтал попасть в рейтинг The Worldʼs 50 Best Restaurants — перечень лучших ресторанов мира. А в этом году организаторы рейтинга создали еще один 50 Next, куда и попал Клопотенко.
«Спасибо всем, кто рядом. Теперь #Iam50Next. Единственный из всех постсоветских стран. Следующий шаг — войти в рейтинг The Worldʼs 50 Best Restaurants и сделать украинскую кухню одной из самых популярных в мире», — подчеркнул он.
- Украина и Россия уже не первый год спорят о том, к чьей национальной кухне принадлежит борщ. В начале 2020 года киевский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко предложил внести украинский борщ в список мирового нематериального наследия ЮНЕСКО и даже снял документальный фильм о различных традициях и рецептах приготовления борща в Украине.