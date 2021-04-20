Украинский повар Клопотенко вошел в рейтинг 50 людей мира, которые влияют на будущее гастрономии

Украинский повар Евгений Клопотенко вошел в список 50 людей мира, которые больше всего влияют на будущее гастрономии.

Соответствующий рейтинг 50 Next опубликован на их сайте.

Клопотенко вошел в категорию Empowering Educators. Это люди, которые меняют общество и учат его с помощью кулинарии.

«Я должен что-то написать, но не знаю, что обычно в таких случаях пишут. Вот я в мировом рэнкинге. Я и еще 49 человек из разных стран. Среди 7 миллиардов. Я плакал, когда узнал об этом. Затем выпил игристого. Немного разлив на себя, потому что руки жесть как дрожали. Это дофига больше, чем просто мечта», — отреагировал повар.