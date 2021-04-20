НАБУ передало до суду справу про розкрадання 37 млн грн на облаштуванні військового полігону «Широкий лан»

Національне антикорупційне бюро передало до суду справу про розкрадання під час облаштування військового полігону «Широкий лан» у Миколаївській області.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що посадовці Міністерства оборони у змові з представниками приватної компанії організували схему прийому робіт і послуг таким чином, що команія отримала від міністерства понад 37 мільйонів гривень за роботи, які фактично не виконала. Суму завданих державі збитків підтвердив висновок Державної аудиторської служби й експертизи.

Обвинуваченими в цій справі є:

начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління (ГКЕУ) Збройних сил України у складі Міноборони;

начальник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів ГКЕУ;

начальник відділу технічного нагляду за будівництвом ГКЕУ;

бенефіціар приватної компанії;

директор приватної компанії.

Видання «Слово і діло» раніше назвало імена підозрюваних посадовців ЗСУ з посиланням на джерела. За даними журналістів, ними є ексначальник ГКЕУ ЗСУ Олег Галушко, начальник Управління будівництва ГКЕУ ЗСУ Сергй Чагарний і колишній начальник відділу технічного нагляду за будівництвом ГКЕУ ЗСУ Віктор Антощук.

Їх звинувачують за статтями ч. 5 ст. 191 (розтрата майна) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу. Фігурантам загрожує до 12 років увʼязнення.