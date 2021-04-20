НАБУ передало в суд дело о хищении 37 млн грн на обустройстве военного полигона «Широкий лан»

Национальное антикоррупционное бюро передало в суд дело о хищении при обустройстве военного полигона «Широкий лан» в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что чиновники Министерства обороны в сговоре с представителями частной компании организовали схему приема работ и услуг таким образом, что компания получила от министерства более 37 миллионов гривен за работы, которые фактически не выполнила. Сумму нанесенного государству ущерба подтвердили заключение Государственной аудиторской службы и экспертизы.

Обвиняемыми в этом деле являются:

начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления (ГКЭУ) Вооруженных сил Украины в составе Минобороны;

начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов ГКЭУ;

начальник отдела технического надзора за строительством ГКЭУ;

бенефициар частной компании;

директор частной компании.

Издание «Слово и дело» ранее назвал имена подозреваемых чиновников ВСУ со ссылкой на источники. По данным журналистов, это бывший начальник ГКЭУ ВСУ Олег Галушко, начальник Управления строительства ГКЭУ ВСУ Сергей Чагарный и экс-начальник отдела технического надзора за строительством ГКЭУ ВСУ Виктор Антощук.

Их обвиняют по статьям ч. 5 ст. 191 (растрата имущества) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Фигурантам грозит до 12 лет заключения.