Король Таїланду помилував дев’ятьох українців, які перебували у місцевих в’язницях

Українці, які перебували у виправних установах Таїланду, отримали королівське помилування з нагоди Національного дня країни.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Також омбудсман уточнила, що двоє українців отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від загального (без урахування проведеного у в’язниці часу), одній особі термін скоротили вполовину, ще шістьох громадян звільнили від подальшого відбування покарання.

Наразі 6 українців уже повернулися на Батьківщину, ще троє громадян залишаються в ув’язненні в Таїланді.