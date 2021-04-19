Король Таїланду помилував дев’ятьох українців, які перебували у місцевих в’язницях

Українці, які перебували у виправних установах Таїланду, отримали королівське помилування з нагоди Національного дня країни.
Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.
Також омбудсман уточнила, що двоє українців отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від загального (без урахування проведеного у в’язниці часу), одній особі термін скоротили вполовину, ще шістьох громадян звільнили від подальшого відбування покарання.
Наразі 6 українців уже повернулися на Батьківщину, ще троє громадян залишаються в ув’язненні в Таїланді.
- У жовтні 2020 року король Таїланду Рамі Х на честь свого дня народження помилував низку громадян, серед яких 16 українців.
- На початку квітня Денісова через спалах коронавірусу попросила Таїланд помилувати українців, які перебувають у місцевих вʼязницях. Тоді вона заявляла, що у пенітенціарних установах Таїланду утримується 21 громадянин України.