Король Таиланда помиловал девять украинцев, которые находились в местных тюрьмах

Украинцы, которые находились в исправительных учреждениях Таиланда, получили королевское помилование по случаю Национального дня страны.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Также омбудсмен уточнила, что два украинца получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от общего (без учета проведенного в тюрьме времени), одному человеку срок сократили вполовину, еще шестерых граждан освободили от дальнейшего отбывания наказания.

Сейчас 6 украинцев уже вернулись на родину, еще трое граждан остаются в заключении в Таиланде.