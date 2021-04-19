Король Таиланда помиловал девять украинцев, которые находились в местных тюрьмах

Украинцы, которые находились в исправительных учреждениях Таиланда, получили королевское помилование по случаю Национального дня страны.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
Также омбудсмен уточнила, что два украинца получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от общего (без учета проведенного в тюрьме времени), одному человеку срок сократили вполовину, еще шестерых граждан освободили от дальнейшего отбывания наказания.
Сейчас 6 украинцев уже вернулись на родину, еще трое граждан остаются в заключении в Таиланде.
- В октябре 2020 года король Таиланда Рами Х в честь своего дня рождения помиловал ряд граждан, среди которых 16 украинцев.
- В начале апреля Денисова из-за вспышки коронавируса попросила Таиланд помиловать украинцев, находящихся в местных тюрьмах. Тогда она заявляла, что в пенитенциарных учреждениях Таиланда содержится 21 гражданин Украины.