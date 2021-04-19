У США невідомі застрелили 7-річну дівчинку в автомобілі біля McDonald`s

У США невідомі обстріляли автомобіль біля ресторану McDonaldʼs у Чикаго — загинула 7-річна дівчинка.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила мер міста Лорі Лайтфут.
«Моє серце розбите, я обурена тим, що сьогодні вдень у Вест-Сайді Чикаго була вбита семирічна дитина», — написала вона.
За даними CBS, після стрілянини біля авто виявили щонайменше 30 гільз, були прострелені тоновані вікна збоку, також отвори від куль є в рамі та задньому склі.
Як зазначається, в автомобілі також перебував 29-річний батько дівчинки Джонт Адамс, його у важкому стані госпіталізували з вогнепальними пораненнями. Його доньку звали Джаслін. У дівчинки є троє братів і сестер.
Наразі поліція встановлює особи нападників.
- Це ще одна велика стрілянина в низці масових вбивств у США, які сталися протягом останніх місяців. 17 березня в місті Атланта і його передмісті 21-річний чоловік влаштував стрілянину у трьох азійських спа-салонах, убивши 8 осіб.
- Після цього, 23 березня, усупермаркеті Колорадо загинули 10 осіб, зокрема працівник поліції. Масову стрілянину влаштував 21-річний Ахмад аль Алів Алісса.