В США неизвестные застрелили 7-летнюю девочку в автомобиле возле McDonald`s

В США неизвестные обстреляли автомобиль возле ресторана McDonaldʼs в Чикаго — погибла 7-летняя девочка.
Об этом на своей странице в Twitter сообщила мэр города Лори Лайтфут.
«Мое сердце разбито, я возмущена тем, что сегодня днем в Вест-Сайде Чикаго был убит семилетний ребенок», — написала она.
По данным CBS, после стрельбы около авто нашли не менее 30 гильз, были прострелены тонированные стекла сбоку, также отверстия от пуль есть в раме и заднем стекле.
Как отмечается, в автомобиле также находился 29-летний отец девочки Джонт Адамс, его в тяжелом состоянии госпитализировали с огнестрельными ранениями. Его дочь звали Джаслин. У девочки есть трое братьев и сестер.
Сейчас полиция устанавливает личности нападавших.
- Это еще одна большая стрельба в череде массовых убийств в США, которые произошли в течение последних месяцев. 17 марта в городе Атланта и его пригороде 21-летний мужчина устроил стрельбу в трех азиатских спа-салонах, убив 8 человек.
- После этого, 23 марта, в супермаркете Колорадо погибли 10 человек, в том числе работник полиции. Массовую стрельбу устроил 21-летний Ахмад аль-Алив Алисса.