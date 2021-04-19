В США неизвестные застрелили 7-летнюю девочку в автомобиле возле McDonald`s

В США неизвестные обстреляли автомобиль возле ресторана McDonaldʼs в Чикаго — погибла 7-летняя девочка.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила мэр города Лори Лайтфут.

«Мое сердце разбито, я возмущена тем, что сегодня днем в Вест-Сайде Чикаго был убит семилетний ребенок», — написала она.

По данным CBS, после стрельбы около авто нашли не менее 30 гильз, были прострелены тонированные стекла сбоку, также отверстия от пуль есть в раме и заднем стекле.

Как отмечается, в автомобиле также находился 29-летний отец девочки Джонт Адамс, его в тяжелом состоянии госпитализировали с огнестрельными ранениями. Его дочь звали Джаслин. У девочки есть трое братьев и сестер.

Сейчас полиция устанавливает личности нападавших.