Адміністрація США порадила своїм авіакомпаніям обережно літати над окремими регіонами Росії та України

Авіаційна влада США рекомендувала своїм авіакомпаніям обережно здійснювати рейси над територією України та Росії через ситуацію на україно-російському кордоні.
Про це повідомляє Державна авіаційна служба України.
Федеральна авіаційна адміністрація Департаменту транспорту США (FAA) рекомендувала компаніям виявляти особливу обережність при виконанні польотів над Московським регіоном, Ростовом-на-Дону, а також біля Дніпра, Сімферополя та Києва.
Державіаслужба запропонувала FAA обмінюватися інформацією та координувати дії з реагування на загрози в зоні конфлікту на сході держави. Українська сторона також готова надавати повну інформацію стосовно стану аеронавігаційного обслуговування та безпеки польотів в Україні задля скоординованих дій у майбутньому.
«Державіаслужба відстежує ситуацію у повітряному просторі країни: вона є спокійною і контрольованою. Наразі небезпеки для цивільної авіації немає», — повідомили у службі.
- На початку березня Росія почала стягувати війська до кордону з Україною — в окупованому Криму та вздовж материкової частини. Українська розвідка каже, що вздовж кордону стоять 89 тисяч російських військових, а незабаром їх буде близько 110 тисяч. Такої кількості російських військ там не було з 2014 року.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.