Администрация США посоветовала своим авиакомпаниям осторожно летать над отдельными регионами России и Украины

Авиационные власти США рекомендовали своим авиакомпаниям осторожно осуществлять рейсы над территорией Украины и России из-за ситуации на украино-российской границе.
Об этом сообщает Государственная авиационная служба Украины.
Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США (FAA) рекомендовала компаниям проявлять особую осторожность при выполнении полетов над Московским регионом, Ростовом-на-Дону, а также возле Днепра, Симферополя и Киева.
Госавиаслужба предложила FAA обмениваться информацией и координировать действия для реагирования на угрозы в зоне конфликта на востоке страны. Украинская сторона также готова предоставлять полную информацию о состоянии аэронавигационного обслуживания и безопасности полетов в Украине.
«Госавиаслужба отслеживает ситуацию в воздушном пространстве страны: она спокойная и контролируемая. Сейчас опасности для гражданской авиации нет», — сообщили в службе.
- В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части. Украинская разведка говорит, что вдоль границы стоят 89 тысяч российских военных, а вскоре их будет около 110 тысяч. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.