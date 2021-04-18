Администрация США посоветовала своим авиакомпаниям осторожно летать над отдельными регионами России и Украины

Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США (FAA) рекомендовала компаниям проявлять особую осторожность при выполнении полетов над Московским регионом, Ростовом-на-Дону, а также возле Днепра, Симферополя и Киева.

Авиационные власти США рекомендовали своим авиакомпаниям осторожно осуществлять рейсы над территорией Украины и России из-за ситуации на украино-российской границе .

Госавиаслужба предложила FAA обмениваться информацией и координировать действия для реагирования на угрозы в зоне конфликта на востоке страны. Украинская сторона также готова предоставлять полную информацию о состоянии аэронавигационного обслуживания и безопасности полетов в Украине.

«Госавиаслужба отслеживает ситуацию в воздушном пространстве страны: она спокойная и контролируемая. Сейчас опасности для гражданской авиации нет», — сообщили в службе.