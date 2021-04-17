Помер письменник та ексдепутат Ради Володимир Яворівський

На 79-му році життя помер український письменник, громадський і політичний діяч Володимир Яворівський.

«Завершив земний шлях видатний українець Володимир Яворівський. Письменник, Шевченківський лауреат, який на порі становлення нашої Незалежності своїм словом запалював серця мільйонів», — написав у Facebook письменник Василь Шкляр.

Про смерть Яворівського йому повідомила дочка письменника. Причина смерті поки невідома.

Свої співчуття вже висловив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Яворівський з 1971 року був членом Спілки письменників України, а в 2001—2011 роках очолював Національну спілку письменників. У 1989 році він був одним із засновників Народного Руху України, активно виступав за незалежність від СРСР і проведення демократичних реформ. Після здобуття Україною незалежності Яворівський був депутатом Верховної Ради I, II і IV—VII скликань.